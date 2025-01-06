Потребление электроэнергии существенно возросло: "Укрэнерго" назвало причину

В начале рабочей недели потребление электроэнергии в Украине выросло. Это объясняется снижением температуры в большинстве регионов, по сравнению с концом прошлой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго ".

"Потребление электроэнергии, по состоянию на 9:30, было на 5,6% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 3 января", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в воскресенье, 5 января, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и в предыдущий выходной день - в субботу, 4 января.

При этом, как отметили в компании, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям.

На 6 января "Укрэнерго" не устанавливало графики отключений света в Украине. "Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Укрэнерго", сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после 13 массированных ракетно-дронных атак россиян в течение прошлого года. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Напомним, 3 января в "Укрэнерго" заявили, что в Украине ожидается существенное похолодание, что увеличит потребление электроэнергии. Чтобы избежать перегрузки энергосистемы, украинцев призвали экономить электроэнергию.

Как заявили в МВФ, энергетическая ситуация этой зимой в Украине будет очень сложной. Дефицит электроэнергии и отключения электроэнергии будут критически зависеть от масштабов дальнейших российских атак и суровости зимнего периода.