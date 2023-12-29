Потребители сформировали перед "Укрэнерго" 30 млрд долгов на балансирующем рынке

Он пояснил, что на сегодняшний день долги перед "Укрэнерго" составляют 60 миллиардов гривен. Приблизительно половина долгов - это так называемый балансирующий рынок, на котором "Укрэнерго" покупает электроэнергию у производителей и продает ее потребителям, но последние не рассчитываются за этот свет.

"Формально они задолжали перед "Укрэнерго". То есть мы выступаем посредником. И, соответственно, из-за этого эти 30 млрд не доходят до электростанций, что сильно усложняет им задачи по ремонту энергоблоков, подготовке к сезону, накоплению запасов топлива. Для этого нужны деньги . То есть, здесь целая цепочка событий - потребитель не платит нам, «Укрэнерго» не может заплатить электростанциям", - рассказал Кудрицкий.

Он отметил, что отключение этих потребителей за долги еще недавно было запрещено, ведь в начале вторжения областные военные администрации определили перечень критических потребителей и тогда не было возможности долго отрабатывать детальные критерии.

"Случилось так, что в перечнях оказались сомнительные объекты. Вроде гостиниц. Или каких-то других предприятий, очевидно не производящих тепло или не занимающихся водоснабжением населения и бизнеса. То есть, которые не являются критической инфраструктурой... Сейчас этот приказ Минэнерго уже отменили, и эти предприятия потеряли свою "броню" от отключений.Их начнут отключать, этот процесс будет болезненным.Но за электроэнергию, которую ты потребляешь, надо платить.На рынке есть четкая взаимозависимость между своевременными уплатами счетов и тем, сколько у нас энергоблоков у работе", - пояснил глава "Укрэнерго",

Он добавил, что компания будет предлагать создать новые списки. Где будут только те предприятия, которым нельзя отключать электроэнергию ни при каких условиях, потому что это может повлечь за собой тяжелые техногенные, экологические или социальные последствия. К примеру, системы водоснабжения или централизованного отопления в больших городах.

Но, отметил он, даже у этих защищенных потребителей должны быть четкие обязательства оплачивать потребленную электроэнергию. Хотя бы в тех объемах, в которых они могут.

"Не платить просто из-за того, что они вошли в перечень критически важных объектов, они не могут. Поэтому нужны механизмы контроля за доходами таких предприятий. Чтобы убедиться в том, что эти доходы в первую очередь направляются на уплату налогов, зарплаты сотрудникам и оплату электроэнергии. И во вторую очередь уже на все другие нужды", - подчеркнул Кудрицкий.

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что правительство должно разрешить взаимозачет долгов, чтобы снизить финансовые проблемы на балансирующем рынке электроэнергии.