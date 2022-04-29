"Спроможності немає": Данілов оцінив, чи вдасться РФ захопити Україну

Так, відповідаючи на питання журналіста щодо намірів окупантів ввести в обіг рублі у Херсонській області він відповів, що це "класична формула рашистів".

"Коли вони (рашисти - ред.) захоплюють ту чи іншу територію, вони хочуть поміняти банківську систему. Наскільки це приживеться на Херсонщині я сказати точно вам можу - не приживеться", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО припустив, що на певний час ворог може пробувати "зробити таку валюту - псевдовалюту", що рухатиметься на цій території.

"Але з огляду на той супротив, який чинять херсонці і всі громадяни нашої країни, я більш ніж впевнений, що це на короткий проміжок часу...Взагалі спроможності захопити нашу країну у Російської Федерації немає", - резюмував Данілов.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ розповіли про підготовку російських військових провести фейковий "референдум" у Херсонській області. Так, окупанти вже почали друкувати бюлетені.

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