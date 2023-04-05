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Спортсмены-киевляне пенсионного возраста будут получать стипендию от Кличко

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Среда 05 апреля 2023 17:07
Спортсмены-киевляне пенсионного возраста будут получать стипендию от Кличко Фото: спортсмены-киевляне пенсионного возраста будут получать стипендию от Виталия Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В столице учредили стипендию Киевского городского головы видным деятелям физической культуры и спорта. Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"На получение стипендии выдвигаются граждане Украины, которые достигли 60-летнего возраста, проживают и зарегистрированы в Киеве. В частности, спортсмены, которые заняли 1-6 места на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх, и чемпионы, призеры спортивных соревнований международного, всеукраинского уровня. Тренеры, которые занимались активной работой в сфере физической культуры и спорта не меньше 30 лет. Специалисты сферы физической культуры и спорта - за активную деятельность в сфере физической культуры и спорта не менее 30 лет и весомый вклад в развитие сферы", - говорится в сообщении.

Выдвигать претендентов могут Совет ветеранов физкультуры и спорта г. Киева, Ассоциация ветеранов спорта Украины, физкультурно-спортивные общества и ведомства, спортивные федерации и общественные организации. Определит стипендиатов конкурсная комиссия, которую образует Департамент молодежи и спорта КГГА.

Каждый год будут присуждаться к 50 стипендиям. Они будут выплачиваться ежегодно в размере двух прожиточных минимумов на одного трудоспособного человека. Повторно стипендия может присуждаться не ранее чем через два года.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко учредил стипендию городского головы для выдающихся спортсменов, достижения которых способствуют утверждению международного авторитета Киева как спортивной столицы европейского государства. Каждый год такую стипендию будут получать до 100 спортсменов-киевлян.

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Виталий Кличко
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