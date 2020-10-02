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Sport Life у Вишневому відкрито!

 

Sport Life Вишневе 3-тій клуб в передмісті Києва, який розмістився в ТРЦ Cherry Mall. Це вдале поєднання світу сімейного відпочинку і спорту з повноформатною аквазоною і окремим повноцінним Premium зал з панорамним видом на басейн.

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Фітнес-клуб містить тренажерний зал, кілька студій для групових занять, 25-ти метровий басейн на 4 доріжки, басейн для дітей і немовлят, банний комплекс з 3-ма банями і дитячу фітнес-академію "Спортлайфик".

Коментуючи відкриття фітнес-клубу Sport Life у Вишневому, міський голова Ілля Діков, зазначив: "Безумовно, відкриття сучасного фітнес-комплексу такого рівня в нашому місті - це велика подія для жителів Вишневого".

Враховуючи нинішню ситуацію в країні Sport Life продовжує відкривати нові клуби і запевняє, що тренувальний процес пройде у максимально безпечних умовах для кожного з відвідувачів.

Унікальне розташування клубу в передмісті Києва робить його ідеальним місцем для результативних тренувань і повноцінного відпочинку.

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