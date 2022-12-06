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Не спонтанное решение после какого-нибудь хлопка. В ВСУ рассказали, как Россия готовится к ударам

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия заранее готовится к каждому массированному ракетному удару по территории Украины. Так, страна-агрессор собирает разведданные и программирует маршрут полета ракет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната на брифинге.

По его словам, сложно прогнозировать, когда именно Россия прибегнет к новому массированному обстрелу, поскольку руководство планирует все заранее и в режиме строгой секретности. При этом ее цели прописаны уже давно - более приоритетные, менее приоритетные. Они все известны высшему военному руководству Украины.

"Сколько времени нужно, чтобы подготовиться к какому-то удару - речь идет не об одном дне, это может быть несколько дней - программируется маршрут полета ракет, собираются разведданные разного характера - это и воздушная, и наземная, и космическая разведка", - сказал Игнат.

Он отметил, что россияне также собирают данные относительно размещения украинских ЗРК и как их обойти, также изучают наличие слабых мест в системе ПВО.

"Это все обобщается и тогда уже они определяют день, когда они могут наносить ракетный удар. Даже если вчера был массированный ракетный удар, понятно, что это не было спонтанное решение после какого-то хлопка, это готовилось заранее", - добавил спикер Воздушных сил.

Напомним, 5 декабря оккупанты нанесли восьмой массированный удар по территории Украины, в результате которого погибли четыре человека, также была повреждена энергетическая инфраструктура.

При этом Игнат сообщал, что россияне сегодня могут снова нанести массированный удар.

В британской разведке считают, что взрывы на российских аэродромах могут быть оценены как одни из наиболее стратегически значимых провалов обороны РФ с момента вторжения в Украину.

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ВСУРоссийская ФедерацияВоздушные силы Украиныракетный удар