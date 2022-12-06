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Россияне могут сегодня снова нанести ракетный удар по Украине, - Игнат

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Вторник 06 декабря 2022 08:36
Россияне могут сегодня снова нанести ракетный удар по Украине, - Игнат Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты могут снова нанести массированный ракетный удар по территории Украины сегодня, 6 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Могут повторить сегодня. Во-первых, праздник. Во-вторых, видим такие тенденции, что 10-11 октября, 17-18 октября наносили удары один день, на второй наносили удары несколько меньше, но все-таки наносили", - сказал он.

Учитывая это, украинцам не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги и проходить в укрытие при необходимости.

Напомним, вчера россияне нанесли восьмой массированный удар по Украине, в результате чего погибли четыре человека, была повреждена энергетическая инфраструктура. Всего оккупанты выпустили более 70 ракет, около 60 были сбиты украинскими силами ПВО.

Ранее Игнат сообщал, что после взрывов на аэродромах 5 декабря у России все еще остается достаточно самолетов. Новые ракетные удары по Украине вполне возможны.

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