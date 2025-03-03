Соединенные Штаты приостановили кибероперации против России, - CNN

По словам чиновника, беспокойство вызывает то, что приостановка наступательных киберопераций против России сделает США более уязвимыми для потенциальных кибератак из Москвы. Он отметил, что РФ имеет грозный штат хакеров, способных нарушить критическую инфраструктуру Соединенных Штатов и собирать конфиденциальную разведывательную информацию.

Тем временем CNN пишет, что пауза в операциях и планировании со стороны Киберкомандования США, военного наступательного и оборонительного киберподразделения, произошла на фоне попыток администрации Трампа добиться более широкой разрядки напряженности в отношениях с Россией.

"Из-за проблем оперативной безопасности мы не комментируем и не обсуждаем киберразведку, планы или операции. Для министра Хегсета нет более важного приоритета, чем безопасность бойцов во всех операциях, включая киберпространство", -:добавил CNN высокопоставленный военный чиновник, имея в виду министра обороны США Пита Хегсета.