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"Спокійних ночей не буде": Зеленський пообіцяв окупантам відповідь на ракетні удари

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Російські окупанти будуть відповідати за удари по Вінниці та інших містах України. Збройні сили України обов'язково це забезпечать.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у відеозверненні до українців.

Глава держави відреагував на оголошення Єврокомісії про зміст нового пакету санкцій проти Росії. Він наголосив, що жорсткі європейські санкції повинні бути відповіддю на російські ракетні удари по містам України.

"Свою частину відповіді обов'язково забезпечать ЗСУ. Спокійних ночей в окупантів не буде. Вже почалося встановлення всіх винних, причетних до удару по Вінниці. І на національному рівні, і на міжнародному рівні ми зробимо все, щоб вбивці відповідали за скоєне", - наголосив Зеленський

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли центр Вінниці, в результаті чого загинули понад 20 людей. Ще декілька людей залишаються зниклими безвісти.

Після цього Зеленський пригрозив відповідальністю екіпажу російського підводного човна, з якого запускали ракети по Вінниці.

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