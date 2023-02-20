ua ru
Пн, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Надеюсь, что сюрприз удастся". В МИД Украины анонсировали визит "главных партнеров"

Новина українською →
Понедельник 20 февраля 2023 10:51
"Надеюсь, что сюрприз удастся". В МИД Украины анонсировали визит "главных партнеров" Фото: замглавы МИД Украины Андрей Мельник (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В МИД Украины заявили, что подготовили "сюрприз" для украинцев и анонсировали визит "главных партнеров" в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова замглавы МИД Украины Андрея Мельника в эфире телемарафона.

"Я надеюсь, что тот сюрприз, который готовится - удастся, ведь для нас важно, что накануне годовщины агрессии мы почувствуем и увидим не только поддержку на словах, но и присутствие наших важных, главных партнеров в Киеве", - сказал он, добавив, что "нужно немного подождать".

Напомним, с самого утра в Киеве перекрыли центр города. Движение также ограничили на Шулявском мосту. Кроме того, жители Киева сообщают об ограниченном движении возле посольства США в столице.

В местных Telegram-каналах также публикуют видео с движением большого кортежа по столичным улицам.

В сети уже в серьез предполагают, что в Киев мог приехать президент США Джо Байден, который, как известно, в эти дни должен посетить Польшу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Визит в Украину
NEWS
Резников анонсировал еще больше ПВО от партнеров: существенно усилят защиту неба
Резников анонсировал еще больше ПВО от партнеров: существенно усилят защиту неба
DAILY
По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина