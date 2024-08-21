Спят в машинах. В стране ЕС закрыли важный центр для украинских беженцев

Почему центр приема закрыли для всех беженцев

Центр для украинцев в Ярберсе (Jaarbeurs) в Утрехте – это место, где новоприбывшие беженцы из Украины могли остановиться на короткое время, пока их не переселят в долгосрочное жилье в регионах.

19 августа Регион безопасности Утрехта сообщил, что центр приема закрывается полностью. Причиной является переполненность мест.

"Невозможно перевести людей, размещенных в HUB Jaarbeurs, в другие места в стране. Заполненность пунктов приема по стране составляет 99,8%, а для размещения людей осталось примерно 100 коек", - объяснили в правительственной организации.

Отмечается, что в Нидерланды еженедельно прибывает более 300 украинцев, преимущественно семьи с детьми. Центр Ярберс сможет снова открыться, только если в стране создадут достаточно дополнительных мест для долгосрочного убежища.

Центр рассчитан на размещение 140 человек, которые могли бы "перевести дух" в течение 24 часов, прежде чем получить жилье в другом месте страны. Из-за того, что людей никуда переселять, новоприбывшие задерживаются надолго и не освобождают места для следующих людей.

С конца февраля в Jaarbeurs предоставляли места только уязвимым людям. Это был последний такой центр в Нидерландах, еще размещавший новоприбывших.

"Уязвимые – это женщины и дети, семьи с несовершеннолетними детьми, люди старше 70 лет и люди с острым психологическим или хроническим физическим состоянием. Поскольку сейчас обращаются в основном семьи с детьми, за короткое время был достигнут максимальный прием", – сообщили в Регионе безопасности.

Фото: Украинские беженцы в Нидерландах (gettyimages.com)

Что делать новоприбывшим беженцам

В Регионе безопасности и муниципалитете Утрехта заявили, что сожалеют о закрытии центра, но прием украинцев является государственной задачей, которую должны решать центральные власти.

В Совете по делам беженцев призывают правительство взять под контроль проблемы с приемом украинских беженцев, которые продолжаются месяцами.

Теперь новоприбывшие, которые регистрируются впервые, должны сами искать жилье. Организация работы с беженцами озабочена тем, что людей отправляют из муниципалитета в муниципалитет и они не могут найти приют. За последние несколько недель они получили несколько сообщений о людях, которые спали на улице или в автомобилях, потому что им не находили место.

На странице для украинских беженцев help-ukraine.nl в связи с закрытием центров приема советуют воспользоваться международными платфомами по поиску жилья, например booking.com, Airbnb.

Также пригодятся и волонтерские инициативы:

Зарегистрироваться после прибытия можно в любом муниципалитете Нидердандов. Если в муниципалитете нет свободного места, то он свяжется с Региональным координационным центром по распределению беженцев (RCVS). Если муниципалитет отказывается предложить убежище и не будет искать другое место, можно обратиться в Нидерландский совет по делам беженцев.