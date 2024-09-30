Сплелы россияне: Литва передаст ВСУ изъятые из поезда "Калининград-Москва" маскировочные сетки

Литовские таможенники обнаружили в поезде "Калининград-Москва" 22 маскировочные сетки. Их передали Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу литовской таможни.

Как рассказали на таможне, сотрудники Каунасской территориальной таможни и Таможенной криминальной службы Литвы изъяли маскировочные сетки, следующие в поезде "Калининград-Москва".

Известно, что таможенники "Кибартай" осматривали поезд и обнаружили в почтовом вагоне 7 почтовых посылок. Именно в них было найдено 22 маскировочные сетки. Посылки направлялись в Белгородскую область России.

Через некоторое время на поезде этого же маршрута была обнаружена еще одна отправка с двумя сетями.

На литовской таможне считают, что сети предназначались для ВС РФ, воюющих против Украины. По факту изъятия начато расследование.

Конфискованные товары литовская таможня передаст как помощь Украине.

Помощь балтийских государств

Стоит отметить, что страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) являются одними из самых активных партнеров Украины. Они не только оказывают Украине военную помощь, но и поддерживают интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

Также Литва передаст Украине тепловую электроцентраль (ТЭЦ). Речь идет о Вильнюсской ТЭЦ, которую разбираются и по частям будут передавать в Украину.

Подробнее об этом – в нашем материале.

А в субботу, 28 сентября, Литва объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Он включает в себя боеприпасы, ноутбуки и другое оборудование.

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