Совладельцы разрушенного жилья могут получить компенсацию, - Минреинтеграции

По словам министерства, владельцы могут получить компенсацию, подав совместное заявление или несколько отдельных.

Далее нужно дождаться, когда комиссия обработает его и назначит сумму компенсации для каждого совладельца.

Каждый совладелец получит сертификат на квартиру в "Дии". Его можно использовать, чтобы купить квартиру самому или вместе с другими людьми.

Министерство обращает внимание, что использовать сертификат можно только после того, как каждый совладелец получит его и откажется от права собственности на уничтоженную недвижимость. Для этого потребуется согласие остальных совладельцев.

Министерство сообщило, что с момента запуска программы "єВідновлення" украинцы подали 6,4 тысячи заявлений. Около тысячи человек уже получили сертификаты, подтверждающие сумму компенсации.

Ранее мы писали, что общая сумма сертификатов "єВідновлення" достигла 2 млрд грн.