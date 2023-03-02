Сотрудничество дало трещину? Россия приостановила безвиз для венгерских дипломатов

В документе отмечается, что действие соглашения приостанавливается "в части, касающейся граждан Венгрии, имеющих дипломатические паспорта, до устранения Венгрией допущенных ею нарушений обязательств по указанному соглашению или до прекращения его действия".

Министерство иностранных дел России обязали официально уведомить венгерскую сторону о таких мерах.

Соглашение между Россией и Венгрией было подписано в Москве в 2001 году. Документ предусматривал, что граждане стран, которые имеют дипломатические или служебные паспорта, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории другого государства без виз в течение 90 дней.

Стоит заметить, что Венгрия, будучи членом Евросоюза, неоднократно препятствовала введению санкций против России и отказалась выполнять ряд ограничений в отношении страны-агрессора, которые ввел блок. Также она продолжает открыто сотрудничать с РФ, несмотря на войну против Украины.