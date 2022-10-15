Сотрудники Schlumberger в России начали получать повестки на работе

Персон российского офиса американской нефтесервисной компании Schlumberger стал получать повестки на работе. Однако руководство компании не желает переводить работников на дистанционную работу за пределами России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Рабочие компании обвиняют руководство Schlumberger в сотрудничестве с властями РФ. Это вызвало отрицательную реакцию.
По данным правозащитников, российское законодательство требует от компаний помогать с мобилизацией, в частности доставлять повестки и проводить военный учет, даже если среди рабочих есть только один военнообязанный.
По данным издания, в российском офисе Schlumberger работает более 9 тысяч человек. Это около 10% всего персонала компании. Согласно документам десятки российских сотрудников уже уехали из РФ за границу.
В то же время в Schlumberger заявляют, что будут и дальше соблюдать российские законы, а управление этими процессами возложили на местных менеджеров.
Напомним, вчера диктатор Владимир Путин заявил, что якобы через неделю в России закончится мобилизация.
Однако аналитики ISW считают, что глава Кремля таким образом хочет уволить бюрократическую пропускную способность военкоматов для обычного осеннего призыва, который начнется 1 ноября.
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