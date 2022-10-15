Сотрудники Schlumberger в России начали получать повестки на работе

Рабочие компании обвиняют руководство Schlumberger в сотрудничестве с властями РФ. Это вызвало отрицательную реакцию.

По данным правозащитников, российское законодательство требует от компаний помогать с мобилизацией, в частности доставлять повестки и проводить военный учет, даже если среди рабочих есть только один военнообязанный.

По данным издания, в российском офисе Schlumberger работает более 9 тысяч человек. Это около 10% всего персонала компании. Согласно документам десятки российских сотрудников уже уехали из РФ за границу.

В то же время в Schlumberger заявляют, что будут и дальше соблюдать российские законы, а управление этими процессами возложили на местных менеджеров.