Сотрудникам USAID приказано уничтожить секретные и личные документы, - СМИ

"Сначала уничтожьте как можно больше документов и сохраните мусорные пакеты на случай, если шредер станет недоступным или ему понадобится перерыв", - говорится в копии меморандума.

Документ был подписан исполняющей обязанности исполнительного секретаря USAID Эрикой Карр.

Государственный департамент, который курирует USAID, не сразу ответил на запрос о комментарии во вторник. В ответ на обнародование директивы юристы, представляющие подрядчиков USAID в продолжающемся судебном процессе, подали экстренный запрос на постановление суда, обязывающее правительство "сохранить все документы, имеющие какое-либо возможное отношение к предстоящему судебному разбирательству".

В заявлении юристы заявили, что уже обратились в Министерство юстиции за разъяснениями, но пока их не получили

Bloomberg пишет, что Карр издала приказ в понедельник, в тот же день, когда госсекретарь Марко Рубио официально аннулировал подавляющее большинство контрактов USAID и передал оставшиеся в компетенцию Госдепартамента.

Этот шаг по сути ликвидирует USAID как отдельное учреждение. Он следует за более широкими усилиями администрации Трампа по сокращению расходов США на иностранную помощь и увольнению большинства из 10 000 сотрудников агентства, тысячи из которых были уволены или отправлены в отпуск.

Американская ассоциация дипломатической службы, группа, представляющая сотрудников Госдепартамента и USAID и участвующая в судебном процессе против администрации Трампа, встревожена директивой. В заявлении группы говорится, что документы "могут иметь отношение к продолжающемуся судебному разбирательству по поводу увольнения сотрудников USAID и прекращения грантов USAID".

"Федеральный закон ясен: сохранение правительственных записей имеет важное значение для прозрачности, подотчетности и целостности юридического процесса", - заявила группа.