Сотрудникам Минздрава США предлагают увольнение с одноразовой выплатой

Издание отмечает, что работники могут принимать предложение с понедельника и имеют время до 17:00 пятницы, чтобы дать ответ на так называемое "предложение добровольного увольнения".

Электронное письмо было отправлено всем сотрудникам департамента, в который входят Центры по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, Национальные институты здоровья, а также Управление по контролю за продуктами и лекарствами в штате Мэриленд.

Электронное сообщение было разослано "широкому кругу сотрудников HHS", попав в их почтовые ящики за несколько дней до того, как руководители ведомств должны были предложить планы по сокращению штата работников.

Минздрав и социальные службы США - одно из самых дорогих федеральных ведомств правительства с годовым бюджетом около 1,7 трлн долларов. Средства в основном тратятся на медицинское обслуживание миллионов людей, застрахованных в программах Medicare (для пожилых людей) и Medicaid (для инвалидов и бедных американцев).

В феврале министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший пообещал немедленно уволить 600 сотрудников Национального института здравоохранения, занимающегося биомедицинскими исследованиями. По его словам, некоторые работники "принимали очень плохие решения" относительно рекомендаций по питанию.

AP отмечает, что последний шаг по сокращению количества федеральных работников здравоохранения был сделан в период, когда Центр контроля и профилактики заболеваний помогает бороться со вспышкой смертельной кори в Западном Техасе и Нью-Мексико, а законодатели обсуждают глубокие сокращения программы Medicaid в федеральном бюджете.