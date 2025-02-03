Сотрудникам ФБР приказали раскрыть свою роль в расследовании по делу о штурме Капитолия

Список вопросов с служебной записке, с которой ознакомилось СМИ, предписывает сотрудникам ФБР назвать свои должности, рассказать, какую они роль играли в расследовании беспорядков 6 января, организованных нынешним президентом Дональдом Трампом, а также уточнить, помогали они контролировать такие расследования.

"Я знаю, что у меня и других, получивших эту анкету, есть много вопросов и опасений, и я усердно работаю над тем, чтобы получить на них ответы", - написал в электроном письме Чад Ярбро, помощник директора отдела уголовных расследований в штаб-квартире ФБР.

Он сообщил сотрудникам, что ответы нужно предоставить до 15:00 по восточному времени (до 22:00 по Киевскому). Сам же представитель ФБР отказался комментировать анкету.

В свою очередь демократы и другие критики заявили, что команда Трампа проводит чистку среди сотрудников ФБР и Министерства юстиции, которые играли роль в уголовных делах против ныне действующего президента США и участников беспорядков 6 января.

Так, в первый день своего возвращения на пост президента, 20 января 2025 года, Трамп смягчил приговоры 14 лицам, обвиняемым в штурме Капитолия. Кроме того, он помиловал остальных, включая тех, кто совершил жестокие нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Несколько дней ранее, в пятницу, исполняющий обязанности заместителя генпрокурора Эмиль Бове потребовал, чтобы ФБР к полудню вторника по восточному времени передало ему список всех сотрудников, которые работали над делами 6 января, а также список тех, кто работал над уголовным делом, возбужденном в прошлом году против лидеров военной группировки ХАМАС в связи с войной а Газе.

Также он уволил восемь старших сотрудников ФБР из штаб-квартиры агентства, и кроме того, руководителей полевых отделений в Майами и Вашингтоне.

На прошлой неделе Бове уволил более дюжины кадровых прокуроров Министерства юстиции, которые работали над двумя ныне закрытыми уголовными делами, возбужденными спецпрокурором Джеком Смитом против Трампа. Одно из них касалось действий, предпринятых с целью отмены результатов выборов 2020 года, а другое - секретных правительственных документов.