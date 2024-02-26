Сотрудник Сената США неофициально передал Украине снаряжение для снайперов, - NYT

Высокопоставленный сотрудник Сената США находится под следствием в Конгрессе в связи с его частыми поездками в зоны боевых действий в Украине и предоставлением, по его словам, снайперского снаряжения на сумму 30 тысяч долларов для ее военных.

Этот сотрудник, Кайл Паркер, является старшим советником Сената в Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной как Хельсинкская комиссия. Комиссия возглавляется членами Конгресса и укомплектована помощниками членов Конгресса. Она оказывает влияние на вопросы демократии и безопасности и активно поддерживает Украину.

В конфиденциальном докладе директора и главного юрисконсульта комиссии говорится, что передача оборудования может сделать Паркера незарегистрированным иностранным агентом. В нем говорится, что Паркер ездил на передовую Украины в камуфляже и с украинскими военными знаками отличия и нанял украинского чиновника для стипендии правительства США, несмотря на возражения чиновников Конгресса по этике и безопасности.

Кроме того, в докладе говорилось о возможности того, что он "вольно или невольно стал мишенью и объектом использования со стороны иностранной разведки", и приводились неуказанные "контрразведывательные вопросы", которые должны быть переданы в ФБР.

Представитель мистера Паркера заявил, что он не сделал ничего плохого. Он сказал, что Паркер стал объектом "кампании возмездия" за обвинения в неправомерных действиях против авторов доклада.

Задержка помощи США

13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд. долларов. Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Тем не менее, Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.