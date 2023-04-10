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Сотрудничество и формула мира. Зеленский провел переговоры с премьером Ирака

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани. Стороны подняли ряд вопросов, среди которых была и украинская формула мира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани. Отметил, что Украина готова к новой странице двустороннего сотрудничества. Договорились активизировать все существующие механизмы взаимодействия и начать новые. Обсудили также украинскую формулу мира", - пишет президент Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонные переговоры с французским начальником Генерального штаба Тьерри Бюркаром. Стороны обсудили ситуацию на фронте, а Бюркар со своей стороны заверил в поддержке со стороны Франции.

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