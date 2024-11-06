Солидеры УПЛ разделили призы очередного тура первенства

Нападающий столичного гранда Владислав Ванат – футболист отчетного тура чемпионата Украины. Он приложился к разгрому петровского "Ингульца" (5:2).

Форвард дважды сам наказал аутсайдера первенства и ассистировал одноклубнику. Именно Ванат открыл счет в дебюте встречи, когда после заброса Дубинчака из глубины переиграл голкипера. Перед перерывом он реализовал еще один выход на Паламарчука. Во второй же половине бомбардир киевлян вывел Шапаренко на пустые ворота.

Тем временем наставник "Александрии" Руслан Ротань – лучший тренер 12-го тура. Под руководством отечественного специалиста "желто-черные" переиграли житомирское "Полесье" в центральном поединке тура. Единственный мяч после сольного прохода Безерры оформил Смирный. "Динамо" и "Александрия" делят лидерство в УПЛ (по 29 очков).

Лучших игрока и тренера тура определили эксперты и комментаторы УПЛ ТВ, а также журналисты ряда изданий, в том числе и РБК-Украина. Символическая сборная тура в схеме 4-5-1: Ермаков – Сыч, Бондаренко, Шабанов, Дубинчак – Зубков, Шапаренко, Гомес, Очеретько, Безерра – Ванат. Лидеры Премьер-лиги делегировали в команду по три футболиста.