Зі списку "Слуги народу" почали виключати кандидатів у депутати

Партія Володимира Зеленського "Слуга народу" виключила зі списку кандидатів в народні депутати Ірину Панченко, яка була включена в нього під №73. Про це повідомляється на сторінці партії в Facebook.

Згідно з повідомленням, Панченко виключена зі списку після додаткової перевірки.

У партії також анонсували проведення "постпраймеріз", в результаті яких список партії, представлений на з'їзді, буде змінено.

"Результати постпраймеріз ви дізнаєтеся після наступного етапу з'їзду партії в липні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 червня політична партія "Слуга народу" на з'їзді в Ботанічному саду представила список кандидатів на позачергові вибори до Верховної ради, які заплановані на 21 липня 2019 року.

Зазначимо, якби дострокові парламентські вибори відбувалися в Україні на початку червня, то найбільше голосів отримала б партія Володимира Зеленського "Слуга народу", яку готові підтримати 48,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.