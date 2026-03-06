Закрытие цехов "АрселорМиттал Кривой Рог" является следствием введения CBAM, - эксперт
Закрытие отдельных производственных подразделений на предприятии АрселорМиттал Кривой Рог связано со сложной ситуацией в металлургической отрасли и введением европейского механизма углеродной корректировки импорта Carbon Border Adjustment Mechanism.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Федерации металлургов Украины Сергея Беленького.
По его словам, в начале 2026 года предприятие закрыло цех блюминга и прекратило работу ЛМЗ, что фактически означает начало сокращений в отрасли.
Беленький отметил, что менеджмент компании ранее предупреждал органы власти о возможности таких шагов в случае нерешения ключевых проблем.
Катализатором решений стало вступление в силу с 1 января 2026 года механизма CBAM, на отсрочку которого рассчитывали украинские экспортеры.
Ранее многочисленные эксперты и украинские промышленники отмечали необходимость введения особых условий для Украины.
Соответствующее решение должны продвигать украинские чиновники. Отсутствие такого решения нанесет экономике удар, который она может не выдержать.