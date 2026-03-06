ua en ru
Пт, 06 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Закрытие цехов "АрселорМиттал Кривой Рог" является следствием введения CBAM, - эксперт

14:25 06.03.2026 Пт
1 мин
Закрытие отдельных производственных подразделений на предприятии АрселорМиттал Кривой Рог связано со сложной ситуацией в металлургической отрасли
aimg Александр Мороз
Закрытие цехов "АрселорМиттал Кривой Рог" является следствием введения CBAM, - эксперт глава Федерация металлургов Украины Сергей Беленький (фото: fedmet org)

Закрытие отдельных производственных подразделений на предприятии АрселорМиттал Кривой Рог связано со сложной ситуацией в металлургической отрасли и введением европейского механизма углеродной корректировки импорта Carbon Border Adjustment Mechanism.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Федерации металлургов Украины Сергея Беленького.

По его словам, в начале 2026 года предприятие закрыло цех блюминга и прекратило работу ЛМЗ, что фактически означает начало сокращений в отрасли.

Беленький отметил, что менеджмент компании ранее предупреждал органы власти о возможности таких шагов в случае нерешения ключевых проблем.

Катализатором решений стало вступление в силу с 1 января 2026 года механизма CBAM, на отсрочку которого рассчитывали украинские экспортеры.

Ранее многочисленные эксперты и украинские промышленники отмечали необходимость введения особых условий для Украины.

Соответствующее решение должны продвигать украинские чиновники. Отсутствие такого решения нанесет экономике удар, который она может не выдержать.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бизнес
Новости
Большой обмен: из плена вернулись 300 украинцев (фото и видео)
Большой обмен: из плена вернулись 300 украинцев (фото и видео)
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине