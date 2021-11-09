Списання вагонів за віком спричинить масштабну кризу в "Укрзалізниці", - бізнес

Ініціатива Міністерства інфраструктури України щодо обмеження термінів експлуатації вагонів понад нормативний строк спричинить масштабну кризу в Україні та призведе до втрати "Укрзалізницею" мільярдних надходжень. Тому необхідно не списувати придатні для використання вагони, а розробити нормативні акти, які покращать контроль за технічним станом вагонів, які випускають на колії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист до президента Володимира Зеленського від Української асоціації вапняної промисловості (УАВП).

"Проект у поточній редакції призведе до одночасного списання близько 75 тис. вагонів або 43% робочого парку до 2028 р. Вагонів, що залишиться, буде недостатньо для забезпечення перевезень залізницею: дефіцит лише напіввагонів складе близько 38 тис. одиниць. Існуючі ж вагонобудівні потужності не зможуть компенсувати такий дефіцит в даний проміжок часу", - наголошується у листі.

Асоціація вапнярів попереджає: штучний дефіцит вантажних вагонів, викликаний впровадженням цього наказу, призведе до росту цін на вагони, а отже - до підвищення транспортних витрат підприємств та зниження їх конкурентоспроможності. Крім цього, наслідками дії наказу стануть суттєве скорочення промислового виробництва, втрата робочих місць та відрахувань до держбюджету, а також криза у галузях, для яких перевезення УЗ є безальтернативним видом транспорту.

"Втрати вантажопотоку залізниці складуть близько 20% або 60 млн тонн в рік. Крім того, "Укрзалізниця" втратить більше 63% напіввагонів та 100% зерновозів, а також близько 11 млрд грн, або 20% річного доходу унаслідок падіння перевезень", - наголошується у листі.

Асоціація вапнярів підкреслює: промислові та аграрні підприємства України, замість інвестицій в модернізацію, будуть вимушені інвестувати в будівництво нових вагонів, що не є для них пріоритетним напрямком інвестицій.

Крім того, додають в Асоціації, МІУ не надало до проєкту жодних доказів та розрахунків, які доводять, що експлуатація вагонів понад нормативний строк є недоцільною для економіки в цілому.

"Світова ж практика показує: провідні країни світу (США, країни ЄС) орієнтуються на максимально можливе продовження строку корисного використання вагонів та не обмежують строк служби вагонів регуляторними шляхами", - пояснюється у листі.

Замість того, аби списувати вагони за віком, у Асоціації пропонують інший шлях: продовження строку служби встановити тільки для універсальних напіввагонів, зерновозів та цистерн (3/4 парку вантажних вагонів) на рівні 1,5 нормативного терміну їх служби, відміну обмежень для спеціалізованих вагонів (обкотишевози та коксовози), і відміну обмежень для використання вагонів, термін служби яких був продовжений до набуття чинності наказу.

"Просимо президента Володимира Зеленського звернути увагу на це питання та не ставити під загрозу економічну безпеку України викликану штучним дефіцитом на ринку вагонів", - закликають у листі і пропонують МІУ замість списання вагонів розробити нормативні акти, які допоможуть УЗ краще слідкувати за технічним станом вагонів, які виходять на колії.