Списали 580 дронов для ВСУ как "потерянные в бою": СБУ разоблачила схему на 12 млн грн

СБУ разоблачила схему присвоения более 12 млн гривен на закупки FPV-дронов для армии. В результате защитники Харьковского направления не получили ни одного из 580 запланированных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.
Организатором преступной схемы оказался бывший командир одной из бригад Сил территориальной обороны в Киевской области, находившийся на своем посту во время совершения преступления. К противоправной деятельности он привлек еще троих человек.
Расследование установило, что чиновник организовал фиктивную закупку 580 FPV-дронов на общую сумму более 12 млн гривен.
Беспилотники должны были отправить украинским воинам на Харьковское направление, однако из-за подделки договоров ни один из них так и не попал к военным. Это отрицательно повлияло на выполнение боевых задач на передовой.
Несмотря на отсутствие техники, злоумышленники оформили документы так, будто дроны были успешно переданы воинам.
Экскомбриг предоставил на подпись поддельные акты приемки-передачи дронов, а затем требовал от подчиненных скрыть факт отсутствия беспилотников во время проверок и оформить документы на списание имущества как якобы потерянного во время боев.
Фото: задержание фигурантов схемы с дронами для ВСУ (СБУ)
Сотрудники военной контрразведки и следователи СБУ задержали чиновника непосредственно по месту службы вместе с тремя сообщниками. Сейчас он уволен с занимаемой должности.
Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 УК (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Расследование продолжается для привлечения к ответственности всех участников схемы.
Напомним, СБУ разоблачила масштабную схему продажи медикаментов для медучреждений и Сил обороны по искусственно завышенным ценам. Она нанесла государственному бюджету более 80 млн гривен ущерба.