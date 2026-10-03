Совместный фонд США и Украины заключил первое соглашение о редкоземах с компанией совладельца АТБ

Фонд был создан в рамках соглашения между Украиной и США о минеральных ресурсах, которое страны подписали в апреле 2025 года по инициативе администрации президента США Дональда Трампа. Его деятельность включает пять стратегических направлений, среди которых критические минералы, оборона, энергетика и инфраструктура.

Как рассказал руководитель инвестиционного отдела Американской корпорации международного финансового развития (DFC) Конор Коулман, в настоящее время фонд имеет проекты примерно на 70 млн долларов.

По его словам, инвестиции должны продемонстрировать поддержку Украины со стороны США в условиях полномасштабной войны и серьезных повреждений инфраструктуры.

"Для украинского народа очень важно, что мы инвестируем именно сейчас", - отметил Коулман.

Первое соглашение фонда

Первый проект в сфере полезных ископаемых предусматривает инвестицию около 30 млн. долларов в совместную инвестиционную платформу с BGV Group.

Компанию основал Геннадий Буткевич, также являющийся совладельцем сети супермаркетов "АТБ".

На начальном этапе фонд планирует сосредоточиться на горнодобывающих проектах, находящихся на ранних стадиях реализации. Речь идет о месторождениях в разных регионах Украины.

Среди приоритетных ресурсов называются редкоземельные элементы, уран, бериллий и цирконий. Все они входят в список критически важных минералов США.

"Все они входят в список критически важных минералов США, так что это очень хорошо согласуется с тем, что мы стремимся сделать с точки зрения приоритетов администрации", - пояснил Коулман.

Фонд инвестирует и в энергетику

Еще два новых проекта фонда связаны с украинской энергетикой и теплоснабжением. Их реализация происходит на фоне усиления российских атак по энергетической инфраструктуре в преддверии отопительного сезона.

Один из проектов дополнит почти 100 млн долларов финансирования, которое DFC согласилась предоставить крупнейшей частной энергетической компании Украины "ДТЭК".

Денежные средства должны пойти на создание новой аккумуляторной системы. Она обеспечит резервное электроснабжение примерно для 600 тысяч украинских домохозяйств на период до двух часов.

Проект предусматривает возможность привлечения дополнительного капитала в случае возникновения убытков.

Еще одно направление предполагает участие фонда в капитале платформы комбинированного производства тепла и электроэнергии. Она должна способствовать строительству и работе "энергетических хабов", которые помогут восстанавливать поврежденное электро- и теплоснабжение для украинских домохозяйств.

По словам Коулмана, фонд продолжает искать дополнительный капитал, чтобы увеличить объем инвестиций в проекты в Украине.