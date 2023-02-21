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Общаются как террористы, но на них не обращают внимания: Зеленский о ядерных угрозах Путина

Фото: президент Украины Дмитрий Браславский (Виталий Носач-РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На угрозы российского диктатора Владимира Путина по поводу испытаний ядерного оружия уже никто в мире не обращает внимания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Этот человек (Путин ред.) сначала принял решение, что будут какие-то устрашения, а потом это связали с какими-то месседжами от США и т.д.", - говорится в заявлении.

Президент Зеленский считает, что заявления РФ о подготовке к испытаниям ядерного оружия проходят постоянно и поэтому на них никто не обращает внимания.

"К сожалению, они (россияне – ред.) уже общаются как террористы, но разница только, что террористы в масках, а эти даже не скрывают своих лиц", - добавил президент.

РБК-Украина писало, что российский диктатор Владимир Путин сегодня объявил об односторонней приостановке участия в ДСНВ.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что международное сообщество должно предоставить решительный ответ на агрессивное поведение России и приостановку ее участия в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияЯдерное соглашение