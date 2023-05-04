Не общались с осени 2022 года. У Макрона заявили, что он снова может позвонить Путину

По ее словам, возобновление общения между Путиным и Макроном вполне может быть возобновлено.

"Одна из проблем российской власти сегодня - ее заключение в параллельной реальности, и мы не заинтересованы в усилении этой ментальной изоляции", - сказала она.

Колонна отметила, что для возобновления переговоров Франция должна помочь Украине восстановить свои позиции на фронте.

"Путь к переговорам, безусловно, будет проходить через лучшие результаты на местах. Вот почему мы помогаем провести контрнаступление так же, как мы помогаем ему политически, дипломатично. Работаем над новым пакетом помощи для Украины", - добавила она.