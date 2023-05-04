RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не общались с осени 2022 года. У Макрона заявили, что он снова может позвонить Путину

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Франции Эммануэль Макрон с осени 2022 года не общался с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако они могут обновить контакты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире Radio France заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

По ее словам, возобновление общения между Путиным и Макроном вполне может быть возобновлено.

"Одна из проблем российской власти сегодня - ее заключение в параллельной реальности, и мы не заинтересованы в усилении этой ментальной изоляции", - сказала она.

Колонна отметила, что для возобновления переговоров Франция должна помочь Украине восстановить свои позиции на фронте.

"Путь к переговорам, безусловно, будет проходить через лучшие результаты на местах. Вот почему мы помогаем провести контрнаступление так же, как мы помогаем ему политически, дипломатично. Работаем над новым пакетом помощи для Украины", - добавила она.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон все еще ищет "мирные пути" для урегулирования конфликта. Сначала он настаивал на необходимости диалога с РФ, а затем предложил "мирный план", где в Китай был бы посредником.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль МакронВладимир ПутинФранцияВойна России против Украины