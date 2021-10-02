Спікера уряду Грузії оштрафують через порушення заборони агітації в день виборів

Зазначається, що Кучава одним з перший прийшов в свою дільницю, аби віддати голос. Втім, на його захисній масці була зображена символіка правлячої в країні партії "Грузинська мрія", що є порушення заборони агітації в день виборів. Відповідний факт також підтвердила прессекретар Центральної виборчої комісії Грузії Хатуна Іоселіані.

"Він прийшов в масці з символікою партії. У зв'язку з цим голова комісії буде діяти в рамках закону. Тут явне порушення правил агітації", - відзначила Іоселіані.

Відповідно до законодавства Грузії, Кучаву покарають штрафом у розмірі 2 тисяч ларі (близько 670 доларів).

Голова парламенту зізнався, що не звернув увагу на те, яку саме маску вдягає перед походом до дільниці.

"Я дійсно не звернув уваги на те, яку надів маску. Факт, що це було порушенням. Знаю, що буде відповідне реагування і, як я розумію, мені доведеться заплатити штраф", - заявив Кучава.