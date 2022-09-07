"Спікер війни". В Україні судитимуть блогера-мільйонника за підтримку Росії

В Україні будуть судити проросійського блогера, який називає себе спікером війни. Він поширює пропаганду та виправдовує російське вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Блогер народився і до 2014 року проживав у Сумах. Потім чоловік виїхав до Росії та зібрав у мережі мільйонну аудиторію.
Він заявляє, що допомагає росіянам "мобілізуватися та тримати інформаційний фронт". Блогер поширює фейкові новини, виправдує злочини та поразки російської армії в Україні.
Сумська обласна прокуратура вже направила до суду обвинувачувальний акт за поширення інформації, що містить виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 ККУ).
Нагадаємо, СБУ викрила "зірку" російської пропаганди та двох колаборантів у Луганській області.
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