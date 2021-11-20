Спікер Сенату Польщі отримав посилку з погрозами і вибухівкою

Спікер Сенату (верхньої палати парламенту) Польщі Томаш Гродзький отримав посилку з погрозами і вибухівкою. Її передали Державній службі охорони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву парламентарія в Twitter .

"На моє ім'я в Сенат прийшла посилка - лист з погрозами розправи і вибухівкою", - написав Гродзький.

За його словами, посилку прийняли відповідні служби парламенту. Після перевірки з'ясувалося, що в ній знаходяться погрози на адресу спікера Сенату і невідома речовина.

Посилку передали Державній службі охорони. Там підтвердили, що в ній знаходилася вибухівка.