Спікер парламенту Швеції задовольнив клопотання прем'єра про відставку

Спікер парламенту Швеції Андреас Норлен задовольнив прохання прем'єр-міністра Магдалени Андерссон про відставку. Найближчим часом лідери партій повернуться до питання формування нового уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту Швеції.
"Спікер парламенту Андреас Норлен отримав прохання про звільнення з посади прем'єр-міністра від Магдалени Андерссон і схвалив її", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що Андреас Норлен зв'яжеться з лідерами парламентських партій 25 листопада, щоб обговорити ситуацію і повернутися до питання про формування нового уряду.
Нагадаємо, Магдалена Андерссон подала заяву про відставку з поста прем'єр-міністра Швеції через кілька годин після її обрання.
Зазначимо, вдень 24 листопада парламент Швеції проголосував за призначення Андерссон главою уряду.