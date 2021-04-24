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Спікер парламенту Грузії подав у відставку

Автор: Анастасія Рокитна

Голова парламенту Грузії Арчіл Талаквадзе подав у відставку. Правляча партія "Грузинська мрія" прийняла рішення призначити на цей пост віце-спікера Каху Кукава.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

"Ми вирішили провести ротацію. Тепер, коли у нас в парламенті є представницька опозиція, я вважаю, що моє місце в залі поруч з моїми колегами, а не в ролі спікера", - заявив Талаквадзе.

Він пояснив, що рішення про його відхід пов'язано з успішним завершенням переговорів щодо розв'язання політичної кризи.

Арчіл Талаквадзе обіймав посаду голови парламенту дев'ятого скликання з літа 2019 року. Він був обраний на цей пост незабаром після "Гаврилівської ночі" і відставки з посади спікера Іраклія Кобахідзе.

11 грудня 2020 року Талаквадзе був обраний на пост спікера парламенту Грузії десятого скликання.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Грузії Іване Мачаваріані пішов у відставку.

Також у лютому прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія пішов у відставку.

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