Спікер парламенту Грузії подав у відставку

"Ми вирішили провести ротацію. Тепер, коли у нас в парламенті є представницька опозиція, я вважаю, що моє місце в залі поруч з моїми колегами, а не в ролі спікера", - заявив Талаквадзе.

Він пояснив, що рішення про його відхід пов'язано з успішним завершенням переговорів щодо розв'язання політичної кризи.

Арчіл Талаквадзе обіймав посаду голови парламенту дев'ятого скликання з літа 2019 року. Він був обраний на цей пост незабаром після "Гаврилівської ночі" і відставки з посади спікера Іраклія Кобахідзе.

11 грудня 2020 року Талаквадзе був обраний на пост спікера парламенту Грузії десятого скликання.