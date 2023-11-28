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Спикер Палаты представителей выразил надежду, что поддержка Украины со стороны Конгресса США будет продолжена

Вторник 28 ноября 2023 20:31
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Спикер Палаты представителей выразил надежду, что поддержка Украины со стороны Конгресса США будет продолжена Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (фото: Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выразил надежду, что поддержка Украины со стороны США и Конгресса будет продолжена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Джонсона в ходе рабочей поездки во Флориду.

"Выражаю надежду, что поддержка Украины будет продолжена и дальше. Я думаю, что все это (голосование в Конгрессе по поддержке Украины, - ред.) произойдет в ближайшие дни. Я настроен уверенно и оптимистично, что мы сможем преодолеть этот барьер", - заявил Майк Джонсон в Сарасоте.

Во встрече со спикером Джонсоном по приглашению заместителя председателя Бюджетного комитета Палаты представителей Конгресса США Верна Бьюкенена также приняли участие американские бизнесмены украинского происхождения - президент компании Vorex LLC Федор Закусило и управляющий директор Vorex LLC Александр Грицай.

"Украина остается в центре мирового внимания. Сегодня важно, чтобы бизнес-климат в Украине обеспечивал развитие экономики и дальнейшее восстановление страны. Мы видим большие перспективы относительно будущего Украины и нам приятно, что такие же настроения царят в истеблишменте США", - заявил по результатам встречи Федор Закусило.

Спикер Палаты представителей выразил надежду, что поддержка Украины со стороны Конгресса США будет продолжена

Фото: Майк Джонсон, Федор Закусило и Александр Грицай

Напомним, в ближайшее время в Конгрессе США будут рассматриваться пакеты поддержки для Украины и Израиля.

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