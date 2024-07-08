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Спикер Палаты представителей США встретится с Зеленским на этой неделе

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 10 июля, во время саммита НАТО в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Поддержка Украины, как ожидается, будет в центре внимания на саммите в Вашингтоне на этой неделе. Существуют опасения относительно будущего американской поддержки Киева в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября.

Джонсон в апреле возглавил двухпартийный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов, против которого выступили союзники бывшего президента Дональда Трампа в Конгрессе.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Трамп заявил, что в случае избрания он быстро примет решение о сокращении помощи Киеву. Хотя в апреле Трамп отказался лоббировать против принятия пакета помощи, в феврале он наделал шума, когда предложил США не защищать страны НАТО, которые не выполняют свои обязательства по вкладу в национальную оборону.

Саммит НАТО

С 9 по 11 июля в американской столице пройдет юбилейный саммит НАТО, посвященный 75-летию альянса. Украинский вопрос станет одной из главных тем повестки дня встречи 32 лидеров стран-членов.

Ожидается, что участники саммита обсудят вопросы усиления противовоздушной обороны Украины, а также перспективы членства страны в альянсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите планируется согласовать масштабный пакет помощи Украине.

Президент Эстонии Алар Карис подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО не должен быть предметом торга на саммите, поскольку движение Украины к членству уже необратимо.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиНАТОВашингтон