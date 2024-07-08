Спикер Палаты представителей США встретится с Зеленским на этой неделе

Поддержка Украины, как ожидается, будет в центре внимания на саммите в Вашингтоне на этой неделе. Существуют опасения относительно будущего американской поддержки Киева в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября.

Джонсон в апреле возглавил двухпартийный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов, против которого выступили союзники бывшего президента Дональда Трампа в Конгрессе.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Трамп заявил, что в случае избрания он быстро примет решение о сокращении помощи Киеву. Хотя в апреле Трамп отказался лоббировать против принятия пакета помощи, в феврале он наделал шума, когда предложил США не защищать страны НАТО, которые не выполняют свои обязательства по вкладу в национальную оборону.