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Спікер Держдуми РФ здивований заявою Зеленського про можливість повномасштабної війни

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Неділя 12 вересня 2021 11:31
Спікер Держдуми РФ здивований заявою Зеленського про можливість повномасштабної війни Фото: спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін (https://newtimes.ru)
Автор: Олександр Білоус

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін здивований заявою президента України Володимира Зеленського про те, що Росія може розв'язати повномасштабну війну. Знову повторив тезу про "один народ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Володіна.

"Дивно, що про це говорить президент держави, яка прагне до членства в Євросоюзі", - написав він.

Володін вважає, що "погано, коли президент країни, у якої кордон з Росією є найдовшою, де більшість людей знає російську мову і говорить нею, заявляє про прірву між народами. Це говорить про те, що він не збирається вибудовувати відносини, розділяє один народ, не думає про спільне майбутнє".

За його словами, між громадянами РФ і України не повинно бути прірви. "Так склалося життя, що живемо сьогодні в різних державах. Але ми один народ, який опинився розділеним волею таких політиків, як Зеленський", - стверджує він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав ймовірною повномасштабну війну з Росією. Однак він вважає, що це може стати найбільшою помилкою РФ.

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