ua ru
Пн, 19 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Spiegel: международные корпорации трудоустроят более четверти миллиона украинских беженцев

Новина українською →
Понедельник 19 июня 2023 21:56
Spiegel: международные корпорации трудоустроят более четверти миллиона украинских беженцев Фото: Беженцы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Международные компании объединили усилия, они хотят помочь с трудоустройством более четверти миллиона беженцев. Преимущественно речь идет о женщинах из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

"Десятки крупных международных компаний согласились обучить и нанять более 250 000 человек, покидающих Украину, в основном женщин, и беженцев из других стран Европы", - говорится в материале.

Компании, в частности компании с филиалами в Германии, взяли на себя такое обязательство в понедельник в Париже на конференции, организованной Tent Partnership for Refugees. Это воплотил в жизнь курдский предприниматель Хамди Улукая, который заработал миллиарды как иммигрант в США.

В число компаний-участников входят Accenture, Adecco, Amazon, Cisco, Generali, Hilton, ISS, Marriott International, Microsoft, Randstad, Starbucks и The Body Shop. Только крупные агентства временного трудоустройства хотят трудоустроить около 150 000 беженцев.

"Поскольку конца войны РФ против Украины пока не видно, крайне важно предложить миллионам беженцев долгосрочную интеграцию и возможность получить работу", - заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Предприниматель Улукая сказал, что женщинам из Украины при поиске работы приходится сталкиваться с большим количеством препятствий. Речь идет о незнании местного языка и проблемах при уходе за детьми.

Украинские беженцы в Европе

Спустя год с начала войны временной защитой в ЕС пользуются 4 млн жителей Украины. Десять стран Европы предоставили убежище более 100 тысячам украинских беженцев.

Сегодня стало известно, что Германия может предоставить Молдове грант на 3 млн евро для помощи украинским беженцам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Поздний урожай и рост цен. Что будет с рынком овощей и фруктов из-за подрыва Каховской ГЭС
Поздний урожай и рост цен. Что будет с рынком овощей и фруктов из-за подрыва Каховской ГЭС
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом