Шольц принял отставку министра обороны Ламбрехт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Focus .

Ламбрехт возглавляла Минобороны ФРГ с конца 2021 года, когда канцлер Олаф Шольц возглавил правительство. До этого Ламбрехт занимала должность министра юстиции в Кабмине экс-канцлера Ангелы Меркель.

Тем временем издание Bild назвало потенциальных кандидатов на кресло министра обороны. Среди них нынешний министр труда Хубертус Хайль, глава ведомства канцлера Вольфганг Шмидт, уполномоченный по делам военных Ева Хёгль и лидер СДПГ Ларс Клингбайль.