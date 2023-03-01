Спецтрибунал для РФ можно создать завтра, было бы желание, - генпрокурор Латвии

"Случай Украины уникален в том смысле, что с первого дня службы и международные институты фиксировали эти преступления. Количества доказательств достаточно, чтобы можно было говорить о рассмотрении дел", - заявил он.

Стуканс заявил, что несмотря на то, что мировое сообщество пока не готово подписать соглашение о создании спецтрибунала, виновные не останутся безнаказанными.

"К сожалению, страны пока не готовы подписать соглашение, но сама Украина никогда не потеряет своих прав, и уже сегодня есть несколько дел в отношении конкретных лиц, которые были осуждены. Нет оснований думать, что кто-то останется безнаказанным", - заявил он.

Генпрокурор Латвии заявил, что в его стране доказательства военных преступлений России получают от украинских беженцев.

"Доказательства будут собраны, и любое учреждение, которому необходимо использовать эти доказательства, будет иметь к ним доступ", - заявил он, добавив, что международному сообществу как можно скорее необходимо договориться о создании спецтрибунала для РФ.

Напомним, ранее заместитель главы Верховной рады Елена Кондратюк заявила, что Латвия будет выполнять для Украины роль адвоката в вопросе создания спецтрибунала в отношении РФ.

Кроме того, ранее президент Латвии Эгилс Левитс призвал к скорейшему созданию трибунала по военным преступлениям России в Украине.

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