Спецтрибунал для РФ: главы Минюста Британии и Франции обсудили поддержку работы МУС

После бесед два министра выступили с совместным заявлением, в котором они, в частности, подчеркнули общую решимость обеспечить привлечение к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине.

"Мы полны решимости поддержать Украину перед лицом российской агрессии и работать вместе с нашими союзниками, чтобы привлечь к ответственности виновных в совершении предполагаемых злодеяний", - говорится в коммюнике.

Главы Минюста обеих стран отметили "жизненно важную роль", которую МУС играет в глобальных усилиях по прекращению безнаказанности за военные преступления, и "мы гордимся тем, что поддерживаем расследования суда по всему миру, в том числе в Украине".

Также чиновники обменялись мнениями о путях привлечения к ответственности "за российские зверства" в Украине.

В правительстве Британии напомнили, что в Лондоне в марте состоялась международная конференция министров юстиции, направленная на ужесточение поддержки ключевых расследований МУС по военным преступлениям. Там же было объявлено о выделении более 4 миллионов фунтов стерлингов в поддержку суда в Гааге, и была предложена поддержка более 50 национальных экспертов.

Спецтрибунал над РФ за преступления в Украине

Напомним, что 36 стран входят в группу, работающую над созданием специального трибунала для привлечения РФ за совершенные преступления в Украине.

По словам заместителя главы Офиса президента Игорь Жовква, Украина рассчитывает на единство всех членов группы по формату работы такого трибунала.

Между тем продолжаются дискуссии. Кроме того, ожидается рассмотрение соответствующей резолюции в Генассамблее ООН.

Как заявил 19 июня член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский, такой международный специальный трибунал может заработать уже в следующем году.

Между тем напомним, что ранее генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс заявил о том, что спецтрибунал для РФ "можно создать уже завтра", но для этого нужно желание.