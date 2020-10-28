Спецслужби США звинуватили у неготовності до можливого насильства під час виборів

Управління генерального інспектора Міністерства внутрішньої безпеки (МВБ) США заявило, що співробітники Агентства з комп'ютерної та інфраструктурної безпеки недостатньо підготувався до виборів. Відомство приділило увагу до відбиття можливих кібератак, забувши про вірогідні спалахи насильства на виборчих дільницях.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Звіт генерального інспектора, контролюючого роботу міністерства, випущений за тиждень до 3 листопада, знадобився у зв'язку з тим, що в США все частіше відбуваються сплески насильства.

протягом багатьох років при підготовці до виборів основна увага приділялася охороні безпеки машин для підрахунку голосів, запобігання розкрадань електронних списків виборців і загрозам іноземній дезінформації.

У звіті наголошується, що Агентство по комп'ютерній та інфраструктурної безпеки (CISA), в цілому відповідає за захист американської інфраструктури як від кіберзагроз, так і від фізичних атак, запропонував владі штатів і муніципалітетів широкий спектр підтримки на випадок можливих кібератак.

Хоча план дій CISA, створений напередодні виборів, передбачає відповідний відповідь на потенційні кібератаки на виборчі системи в штатах і містах, в документі не враховано належним чином інші елементи, такі як ризики для фізичної безпеки, загрози тероризму і цілеспрямоване насильство» на виборчих дільницях, зазначили в офісі генерального інспектора

Директор CISA Крістофер Кребс критично сприйняв звіт контролюючого підрозділу міністерства, заявивши, що документ був опублікований не вчасно, і створює в читачів відчуття "того, що вибори небезпечні".

Голови виборчих комісій на місцях також виступили на захист Кребса.

Емі Коен, виконавчий директор Національної асоціації голів виборчих комісій штатів, заявила, що у звіті не відображено повністю, наскільки злагоджені і глибокі відносини між виборчкомами і CISA.

Відзначимо, що раніше офіційні особи США заявили, що хакерам буде складно змінити результати виборів, однак вони можуть зірвати вибори кібератаками на мережі, перешкодивши процесу голосування.

Раніше корпорація Microsoft повідомила, що президентські вибори в США намагаються втручатися групи кіберзлочинців з Росії, Китаю та Ірану. Хакери атакують працівників передвиборних штабів президента Дональда Трампа і його суперника на виборах Джо Байдена.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Роберт Про'Брайен заявив, що Китай найактивніше бажає втручатися у вибори в США.

Раніше ФБР назвало три способи іноземного втручання у вибори в США.