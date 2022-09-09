Спецслужби РФ почали частіше вербувати німців-туристів , - Spiegel

Спецслужби Росії стали дедалі активніше схиляти німців, які приїжджають до РФ, працювати на них інформаторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Федеральне відомство з охорони конституції зазначило, метою служб РФ можуть стати співробітники дипломатичних представництв Німеччини.

"Але й ті, хто подорожує до Росії з приватними або діловими поїздками, теж перебувають у зоні ризику. Надалі російські агенти "оброблятимуть" громадян ФРН, ймовірно, куди "жорсткіше і безцеремонніше", щоб схилити до співпраці", - заявило відомство.

Міністерство закордонних справ ФРН прямо застерігає співгромадян, які планують візити до Росії від використання соціальних мереж. Росіяни можуть використовувати компрометуючі відомості або створювати ситуацію для тиску на людину.

"У Москві поліція вже проводила перевірки, під час яких у мобільних телефонах осіб, які зацікавили спецслужби, вивчалися їхні висловлювання у месенджерах та соцмережах", - заявили у міністерстві.