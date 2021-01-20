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Українські спецслужби перевірятимуть осіб, яких бойовики передають Україні

Автор: Роман Тверденко

Українські спецслужби проведуть повну перевірку полонених, про шведку передачу яких заявили в ОРДЛО. Їм доведеться перенести додаткове навантаження.

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Про це повідомляє українська делегація у Тристоронній контактної групи в Telegram.

У ТКГ підкреслили, що Україні невідомі імена осіб, яких бойовики збираються передавати, чи обговорювалися вони раніше в рамках ТКГ для списків на звільнення і в якому вони стані.

Також у заяві сказано, що в цьому випадку Росія намагається провести передачу полонених в обхід офіційної процедури звільнення у рамках ТКГ. Саме через це полонені будуть додатково перевірені українськими спецслужбами.

Раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що рішення Росії передати полонених, які тривалий час утримували на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях народному депутату Віктору Медведчуку "грубо і відверто порушує усталені механізми вирішення таких гуманітарних питань".

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що "влада" окремих районів Донбасу передасть Україні в односторонньому порядку дев'ять осіб. Їх можуть звільнити найближчим часом.

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