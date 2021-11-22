Спецслужби Ізраїлю влаштували облаву на ХАМАС після теракту біля Храмової гори

Агентство внутрішньої безпеки Ізраїлю заарештувало понад 50 членів осередку радикального угруповання ХАМАС на Західному березі Йордану і в Східному Єрусалимі. Затримані підозрюються в причетності до теракту на Храмовій горі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News .

Як зазначили в спецслужбі, на Західному березі був виявлений осередок ХАМАС, який планував кілька терористичних атак в Єрусалимі та інших містах Ізраїлю. За її даними, затримані бойовики брали участь у створенні інфраструктури для терактів. У них вилучено зброю та Компоненти для виготовлення вибухових пристроїв.

Повідомлення ізраїльської спецслужби про затримання понад 50 бойовиків ХАМАС з'явилося наступного дня після теракту на Храмовій горі.