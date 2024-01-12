Спецслужбы России с помощью антивакцинаторов вербовали польских солдат, - СМИ

Агентство внутренней безопасности Польши провело обыски у группы антивакцинаторов. Они могли работать на российские спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kresy.pl .

Отмечается, что сотрудники Агентства внутренней безопасности вошли в квартиры нескольких человек. Прежде всего это юристы и активисты, которые выступали против политики санитарных ограничений во время пандемии Covid-19.

Они также предоставляли юридические консультации людям, которым каким-то образом навредили ограничения или карантин.

Во время санитарного режима эта организация помогала офицерам силовых структур, в частности солдатам, полицейским и пожарным, которые чувствовали, что подверглись дискриминации из-за фактического принуждения к вакцинации против Covid-19.

Роль спецслужб РФ по этому делу

Издание пишет, что в 2021 году отдельными лицами велась подготовка с целью лишения независимости, отделения части территории или изменения конституционного строя Республики Польша.

Агентство внутренней безопасности и прокуратура расследуют записи в социальных сетях от марта 2022 года, которые призывали солдат не подчиняться приказам и оскорбляли президента, премьер-министра и министра здравоохранения.

Также отмечается, что польские силовики провели обыски в квартирах пророссийских активистов.

"Российские спецслужбы, под видом участия в "антипрививочных" организациях, создавали сеть, которая вербовала польских солдат, настраивала их против своих командиров и подстрекала к совершению диверсий", - написало издание.

Шпионы РФ в странах Европы

Ранее сообщалось, что в Польше признали виновными членов шпионской сети - 14 граждан Беларуси, Украины и России. Они готовили диверсии в пользу Москвы.

Также полиция Норвегии задержала русского шпиона, работавшего в университете города Тромсе под вымышленным именем. Следователи установили, что подозреваемый имел поддельные документы по имени гражданина Бразилии, хотя на самом деле является агентом российской разведки.