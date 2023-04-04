Спецслужбы РФ забирают паспорта у чиновников и не выпускают их из страны, - ISW

Российские спецслужбы продолжают изымать паспорта высокопоставленных чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы ограничить их полеты из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По мнению экспертов ISW, таким образом российские спецслужбы стремятся воспрепятствовать выезду за границу высокопоставленных чиновников, бывших чиновников и руководителей государственных компаний.
Это указывает на то, что Кремль по-прежнему опасается, что элиты покинут Россию. Еще 10 марта российские силовики приказали ряду государственных чиновников и сотрудникам государственных компаний сдать свои паспорта под угрозой насильственного изъятия паспортов или вынужденных увольнений.
Ранее сообщалось, что войска РФ сегодня ночью, 4 апреля, атаковали Одессу и Одесский район с помощью дронов-камикадзе, часть воздушных целей была сбита.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.