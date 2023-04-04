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Спецслужбы РФ забирают паспорта у чиновников и не выпускают их из страны, - ISW

Фото: спецслужбы РФ забирают паспорта у российских чиновников (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские спецслужбы продолжают изымать паспорта высокопоставленных чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы ограничить их полеты из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По мнению экспертов ISW, таким образом российские спецслужбы стремятся воспрепятствовать выезду за границу высокопоставленных чиновников, бывших чиновников и руководителей государственных компаний.

Это указывает на то, что Кремль по-прежнему опасается, что элиты покинут Россию. Еще 10 марта российские силовики приказали ряду государственных чиновников и сотрудникам государственных компаний сдать свои паспорта под угрозой насильственного изъятия паспортов или вынужденных увольнений.

Ключевые выводы ISW:

  • Боевики ЧВК "Вагнера" продолжили наступление в центре Бахмута и в ночь на 2 апреля, вероятно, захватили здание городской администрации.
  • Российские власти обвиняют Украину в убийстве российского блогера Максима Фомина (также известного как Владлен Тартарский).
  • Официальная российская реакция на смерть Фомина не смогла сформировать единый нарратив в информационном пространстве.
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки на линии Сватово - Кременная.
  • Российские источники сообщили 3 апреля, что части ВДВ России впервые получили термобарические артиллерийские установки ТОС-1А.
  • Российские официальные лица, вероятно, по-прежнему обеспокоены потенциальной украинской угрозой Крыму.
  • Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки военнослужащих, участвующих в войне в Украине, и членов их семей.
  • Вероятнее всего, украинские партизаны применили самодельное взрывное устройство к машине бывшего оккупационного чиновника во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Ранее сообщалось, что войска РФ сегодня ночью, 4 апреля, атаковали Одессу и Одесский район с помощью дронов-камикадзе, часть воздушных целей была сбита.

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