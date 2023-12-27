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Спецслужбы РФ начали новую информационную атаку против украинцев за границей, - ГУР

Фото: спецслужбы РФ начали новую информационную атаку против украинцев за границей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские спецслужбы реализуют новую информационную атаку против украинцев, находящихся за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, на телефоны украинцев в разных странах мира поступают сообщения провокационного содержания с призывом помочь Москве изгнать "американских сатанистов" из "исконно русской земли".

"Сообщения созданы в стилистике лубянских лингвистов: рядом с клише о необходимости вместе "возродить Киевскую Русь во зло врагам" стоят фразы типа "берегите себя и своих родных" или "сохраним жизни людей" - кремлевская пропаганда и угроза в одном предложении", - рассказали в разведке.

В конце разосланных месседжей - факсимиле московских спецслужб: "с России с любовью".

В ГУР отмечают, что очередная информационная атака РФ против украинцев за границей направлена на устрашение, деморализацию и дезорганизацию наших граждан.

В то же время, использование подобных методов свидетельствует о жанровом кризисе чекистов, на которых кремль возлагает задачу информационно-психологического влияния на украинцев.

Информационные атаки РФ

Напомним, 6 декабря Центр противодействия дезинформации сообщил о том, что Россия готовит дезинформационную кампанию против высшего руководства Украины.

В рамках кампании россияне хотят публиковать серию материалов с дезинформацией против военно-политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина сообщил, что россияне хотят сконцентрироваться на фамилиях. Против кого будет направлена информационная атака, в разведке не раскрывают.

Юсов подчеркнул, что Россия хочет ослабить позицию Украины в мире, расколоть коалицию.

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ГУРВойна России против УкраиныИнформационная атака