Спецслужбы Литвы провели обыск у компании, которая помогает РФ строить металлургический завод

Обыски проводились в продолжение начатого осенью 2023 года досудебного расследования относительно возможного нарушения санкций.

Должностные лица Уголовной службы таможни выдвинули подозрения в отношении руководителя компании. Во время обысков изъяты документы, информация, оборудование и устройства.

Как компания помогала РФ

Чиновники подозревают, что компания Jurby Water Tech, которая действует в Литве с 1996 года, нарушила санкции ЕС против России. Одним из ее акционеров является Виктор Редько, который отказался от российского гражданства, имеет гражданство Великобритании и Белиза и постоянный вид на жительство в Литве.

"В октябре прошлого года таможенники в Клайпеде задержали оборудование для фильтрации воды Jurby Water Tech, которое якобы предназначалось для отправки в Китай. Есть подозрение, что была предпринята попытка экспортировать эти товары, возможно, двойного назначения в Россию", - говорится в материале.

Согласно сообщению, компания активно участвует в строительстве металлургического завода в России, и такое оборудование для фильтрования используется как в нефтедобыче, так и на металлургических заводах.

Что установили журналисты

Отдел журналистских расследований компании LRT сообщал, что с начала войны в Украине 60 грузов с водоочистным оборудованием, собранным на каунасской компании почти на сумму почти 62 млн евро, могли оказаться в России.

Оборудование поставлялось с завода Jurby Water Tech через промежуточных покупателей в Эстонии, Словакии, Турции, Китае, в других случаях товар попадал в Россию через Польшу.

Россия обходит санкции

В начале января Зеленский уже заявлял, что Россия научилась обходить западные санкции, которые против Москвы ввели за полномасштабное вторжение в Украину.

Также Politico писало, что России в значительной степени удается обходить санкции в области технологий. Это позволяет Москве производить оружие и продолжать войну против Украины.

Недавно пять стран, совместно с европейскими правоохранителями, раскрыли сеть по уклонению Россией от экспортных санкций. В результате проведенной операции были арестованы три человека.