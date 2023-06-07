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Спецслужбы Британии изучают обстоятельства подрыва Каховской ГЭС, - Сунак

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Лондон, Среда 07 июня 2023 04:35
Спецслужбы Британии изучают обстоятельства подрыва Каховской ГЭС, - Сунак Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британские спецслужбы устанавливают все подробности уничтожения Каховской ГЭС. Им предстоит выяснить, кто именно стоит за подрывом плотины.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Если будет доказано, что это произошло преднамеренно, то это будет, я думаю, крупнейшее нападение на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны и просто продемонстрирует новые минимумы, которые мы увидели бы от российской агрессии", - сказал Сунак прессе в ходе брифинга.

По его словам, атаки на гражданскую инфраструктуру ужасны и неправильны.

"Мы уже видели подобные случаи в этой войне, но еще слишком рано говорить о чем-то определенно", - добавил он

Премьер-министр также сообщил, что Британия немедленно отреагировала на это нападение, предложив Украине гуманитарную помощь.

"Мы уже выделили ресурсы и финансирование для поддержки как ООН, так и Красного Креста в реагировании на подобные ситуации. И теперь они могут перенаправить ресурсы, чтобы, в частности, помочь гуманитарному реагированию и эвакуации в этом районе", - добавил он.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, солдаты РФ вчера ночью, 6 июня, подорвали Каховскую ГЭС. В результате происшествия около 80 населенных пунктов в Херсонской области на обоих берегах Днепра находятся под угрозой затопления.

В Минобороны Украины отметили, что таким образом россияне хотели приостановить процесс деоккупации, но они добились противоположного эффекта.

Все детали инцидента можете узнать в материале РБК-Украина.

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