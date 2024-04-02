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Спецрежим на границе. На Волыни базы отдыха будут предоставлять ГПСУ списки туристов

Фото: озеро Песочное на Волыни (из открытых источников)
Автор: Татьяна Степанова

На Волыни от пограничников поступила просьба, чтобы владельцы туристических баз предоставляли списки всех отдыхающих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как рассказала руководитель районной военной администрации Ковеля Ольга Черен, в 5-километровой пограничной зоне в Шацкой общине находятся только озера Пулемец, Песчанское и Песочное.

Бизнесу и комплексам отдыха, которые там работают, придется оформлять у пограничников специальные разрешения. Это же касается и туристов, которые планируют там отдых.

По словам секретаря Шацкого поселкового совета Богдана Тимошука, переговоры с пограничниками по этому поводу еще продолжаются.

Он отметил, что самим туристам, которые приедут на отдых на Шацкие озера, не нужен пропуск от пограничников в соответствии с недавними изменениями в пограничном режиме.

"Если же турист захочет прогуляться по лесным массивам Шацкого края вне населенного пункта, то ему необходимо будет изготовить разрешение на пребывание в пограничной полосе", - добавил секретарь Тимошук.

Также пропуск понадобится отдыхающему в случае, если он закажет туристическую экскурсию на приграничных территориях.

Спецрежим на границе

Напомним, недавно Государственная пограничная служба начала выдавать документы на право пребывания в пограничной полосе шириной в 5 километров от линии государственной границы.

Режим предусматривает введение ограничений свободного въезда, пребывания, проживания, производства работ и передвижения лиц в пограничной полосе (на участке местности шириной 5 километров от линии государственной границы).

Ограничения заключаются в том, что граждане должны получить разрешение, чтобы въезжать, находиться и проводить работы в пределах пограничной полосы в соответствующий орган Госпогранслужбы.

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